​Азербайджанские специалисты примут участие в создании сети сейсмических станций в Дубае

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские специалисты могут принять участие в создании сети сейсмических станций в Дубае и Катаре. Как сообщает Report, с этим предложением выступил вице-президент американской компании Kinemetrics Огие Кураица.

Огие Кураица посетил Республиканский центр сейсмологической службы НАНА. В ходе встречи прошли обсуждения в связи с подготовительными работами по установке подводных сейсмических станций в Каспийском море.

Иностранный специалист в ходе беседы с генеральным директором РЦСС Гурбаном Йетирмишли выдвинул предложение об участии азербайджанских специалистов в создании сети сейсмических станций в Дубае и Катаре, что было встречено положительно.

Напомним, что ранее азербайджанские специалисты принимали участие в установке станций в Омане.