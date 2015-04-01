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    ​Азербайджанские специалисты примут участие в создании сети сейсмических станций в Дубае

    Вице-президент американской компании Kinemetrics Огие Кураица побывал в РЦСС

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские специалисты могут принять участие в создании сети сейсмических станций в Дубае и Катаре. Как сообщает Report, с этим предложением выступил вице-президент американской компании Kinemetrics Огие Кураица.

    Огие Кураица посетил Республиканский центр сейсмологической службы НАНА. В ходе встречи прошли обсуждения в связи с подготовительными работами по установке подводных сейсмических станций в Каспийском море.

    Иностранный специалист в ходе беседы с генеральным директором РЦСС Гурбаном Йетирмишли выдвинул предложение об участии азербайджанских специалистов в создании сети сейсмических станций в Дубае и Катаре, что было встречено положительно.

    Напомним, что ранее азербайджанские специалисты принимали участие в установке станций в Омане. 

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