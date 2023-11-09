Азербайджанские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в США

Азербайджанские ученики Оксбриджской академии, участвовавшие в международной олимпиаде знаний The World Scholar's Cup, проведенной в одном из самых престижных учебных заведений США - Йельском университете, завоевали две золотые и 15 серебряных медалей.
Как сообщает американское бюро
Наши соотечественники Расул Гадимханлы и Марьям Мамедова завоевали по золотой и серебряной медалям, а Аббас Мазанлы, Магсуд Мамедов, Ислам Эфендиев и Кямал Зульфугарлы - серебряные медали.
Отметим, что в азербайджанскую делегацию входили учащиеся Европейско-Азербайджанской школы, Современного образовательного комплекса им. Г. Алиева и Оксбриджской академии.