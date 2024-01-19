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Азербайджанские школьники завоевали медали на олимпиаде в США

Азербайджанские школьники завоевали медали на олимпиаде в США Команда из 24 талантливых азербайджанских школьников завоевала 2 золотые, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей в дисциплинах "Естествознание", "Физика" и "Астрономия" на Международной олимпиаде имени Коперника в Техасе.
Наука и образование
19 января 2024 г. 14:35
Азербайджанские школьники завоевали медали на олимпиаде в США

Команда из 24 талантливых азербайджанских школьников завоевала 2 золотые, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей в дисциплинах "Естествознание", "Физика" и "Астрономия" на Международной олимпиаде имени Коперника в Техасе.

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

"Желаем вам успехов во всех будущих начинаниях!" - заявили в дипмиссии.

Олимпиада имени Коперника - это частное академическое соревнование для учащихся 3-12 классов. Она была основана в 2020 году и собирает тысячи участников со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı məktəblilər ABŞ-dəki olimpiadada medal qazanıblar

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