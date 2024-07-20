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Азербайджанские школьники завоевали 35 медалей на международной олимпиаде в США

Азербайджанские школьники завоевали 35 медалей на международной олимпиаде в США Команда азербайджанских школьников завоевала 6 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых медалей на Международной олимпиаде имени Коперника, проходившей в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Наука и образование
20 июля 2024 г. 01:25
Азербайджанские школьники завоевали 35 медалей на международной олимпиаде в США

Команда азербайджанских школьников завоевала 6 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых медалей на Международной олимпиаде имени Коперника, проходившей в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, на 5-й Олимпиаде в этот раз соревновались учащиеся 3-12 классов из 49 стран мира.

Азербайджан на конкурсе представили около 50 талантливых школьников под руководством Global Olympic Center.

На церемонии награждения команду поздравил сотрудник посольства Азербайджана в США Санан Фараджов, пожелавший молодым талантам успехов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı şagirdlər Beynəlxalq Kopernik olimpiadasında 35 medal qazanıb

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