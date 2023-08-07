Азербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку

Азербайджанские школьники заняли первое место на финальном этапе Международной олимпиады по английскому языку Teeneagle, прошедшем в Университете Брунеля в Великобритании.

Азербайджанские школьники заняли первое место на финальном этапе Международной олимпиады по английскому языку Teeneagle, прошедшем в Университете Брунеля в Великобритании.

Как передает Report, 38 школьников из Азербайджана приняли участие в соревнованиях в 3-х категориях олимпиады, к которой присоединились школьники в возрасте 8-18 лет из 34 стран.

По словам руководителя организации Teeneagle Azerbaijan Яшара Зейналова, азербайджанские студенты завоевали 12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей на церемонии награждения, состоявшейся в "Кембридж Холле", который считается одним из важнейших научных центров мира. Таким образом, по общему количеству медалей азербайджанские студенты стали первыми в мире.

Кроме того, 3 школьника из Азербайджана получили 1 золотой и 2 серебряных кубка, показав наивысшие результаты, золотой кубок завоевала ученица 8 класса средней школы № 189-190 Нигяр Гулиева.

Следует отметить, что отборочные туры на Международную олимпиаду по английскому языку TeenEagle проходили онлайн в декабре, феврале и марте и состояли из 3-х этапов. Глобальный финал состоял из четырех основных соревнований: проверка знаний, соревнование по письму, словарный запас и устная речь.

Азербайджанские школьники также пропагандировали национальные танцы и музыку, заняв первые места в конкурсах талантов, организованных в рамках олимпиады.