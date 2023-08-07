О нас

Азербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку

Азербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку Азербайджанские школьники заняли первое место на финальном этапе Международной олимпиады по английскому языку Teeneagle, прошедшем в Университете Брунеля в Великобритании.
Наука и образование
7 августа 2023 г. 16:37
Азербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку

Азербайджанские школьники заняли первое место на финальном этапе Международной олимпиады по английскому языку Teeneagle, прошедшем в Университете Брунеля в Великобритании.

Как передает Report, 38 школьников из Азербайджана приняли участие в соревнованиях в 3-х категориях олимпиады, к которой присоединились школьники в возрасте 8-18 лет из 34 стран.

По словам руководителя организации Teeneagle Azerbaijan Яшара Зейналова, азербайджанские студенты завоевали 12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей на церемонии награждения, состоявшейся в "Кембридж Холле", который считается одним из важнейших научных центров мира. Таким образом, по общему количеству медалей азербайджанские студенты стали первыми в мире.

Кроме того, 3 школьника из Азербайджана получили 1 золотой и 2 серебряных кубка, показав наивысшие результаты, золотой кубок завоевала ученица 8 класса средней школы № 189-190 Нигяр Гулиева.

Следует отметить, что отборочные туры на Международную олимпиаду по английскому языку TeenEagle проходили онлайн в декабре, феврале и марте и состояли из 3-х этапов. Глобальный финал состоял из четырех основных соревнований: проверка знаний, соревнование по письму, словарный запас и устная речь.

Азербайджанские школьники также пропагандировали национальные танцы и музыку, заняв первые места в конкурсах талантов, организованных в рамках олимпиады.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məktəbliləri beynəlxalq ingilis dili olimpiadasında birincilik qazanıblar

Самое читаемое

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi