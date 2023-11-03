Азербайджанские школьники участвуют в финальном туре международной олимпиады

Азербайджанские школьники участвуют в финальном туре международной олимпиады знаний «The World Scholar's Cup», проводимой в престижном высшем учебном заведении США Йельском университете.

Азербайджанские школьники участвуют в финальном туре международной олимпиады знаний The World Scholar's Cup, который проходит в престижном высшем учебном заведении США - Йельском университете.

Как передает американское бюро Report, на последнем этапе конкурса участвуют талантливые студенты из более чем 40 стран.

Помимо азербайджанских дипломатов в США, в открытии мероприятия также приняли участие представители дипломатических миссий Танзании, Малайзии, Румынии, Таиланда и Казахстана. Юные таланты проверят свои знания и умения в финальном турнире чемпионов сезона, который пройдет со 2 по 8 ноября.

Выступивший на церемонии дипломат посольства Азербайджана в Вашингтоне Махмуд Сеидов поприветствовал студентов, представляющих нашу страну на престижном конкурсе, и пожелал им успехов в финале.

В рамках Олимпиады при поддержке посольства Азербайджана в Вашингтоне и совместной организации сборной нашей страны в Йельском университете будет создан уголок Азербайджана.

Азербайджанские студенты проинформируют студентов вузов и студентов зарубежных стран, участвующих в турнире, об истории, культуре и искусстве нашей страны.