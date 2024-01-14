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Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США

Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США Азербайджанские школьники достойно представили нашу страну на международной олимпиаде в США.
Наука и образование
14 января 2024 г. 17:42
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США

Азербайджанские школьники достойно представили нашу страну на международной олимпиаде в США.

Как сообщает американское бюро Report, страну на Международной олимпиаде имени Коперника, проходившей в Техасе, под руководством Global Olympic Center представили 24 ученика.

По физике и астрономии наши школьники соревновались в трех, по естественным наукам - в пяти категориях. На финальном этапе, в котором приняли участие представители из 28 стран, азербайджанские школьники завоевали семь бронзовых, 12 серебряных и две золотые медали в различных категориях.

На церемонии награждения выступил сотрудник посольства Азербайджана в США Махмуд Сеидов. Он поздравил всех участников и азербайджанскую команду.

В завершение главному координатору олимпиады Марине Бронзери был вручен мяч с автографами игроков футбольного клуба "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı məktəblilər ABŞ-də keçirilən olimpiadada iştirak ediblər

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