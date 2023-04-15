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Азербайджанские педагоги успешно завершили образовательную программу в США

Азербайджанские педагоги успешно завершили образовательную программу в США В США состоялась церемония награждения, посвященная закрытию образовательной программы "Манифест одного учителя" Университета АДА.
Наука и образование
15 апреля 2023 г. 06:39
Азербайджанские педагоги успешно завершили образовательную программу в США

В США состоялась церемония награждения, посвященная закрытию образовательной программы "Манифест одного учителя" Университета АДА.

Как передает американское бюро Report, на церемонии выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Посол поздравил педагогов с успешным завершением образовательной программы. Он сказал, что учитель является главным архитектором любого общества, а страны и народы строят свое будущее за счет их труда.

"Инновации, внедряемые в последние годы в сфере образования в нашей стране, реализуемые проекты по ознакомлению азербайджанских учителей с мировым опытом, напрямую повлияли на качество образования. В результате этого количество молодых учителей, начавших преподавать в нашей стране, с каждым годом увеличивается", - указал Х.Ибрагим.

На церемонии также выступил президент Вашингтонского центра Университета АДА Галиб Мамед, который рассказал об успехах педагогов, участвовавших в программе за прошедший период.

Было отмечено, что цель программы заключается в повышении качества образования в Азербайджане за счет использования опыта Соединенных Штатов, где действуют ведущие мировые учебные заведения, и повышении уверенности педагогов в своих силах, а также в укреплении партнерских отношений для лидерства в образовании между учителями и директорами.

В завершение мероприятия успешно завершившим образовательную программу 26 учителям из разных регионов Азербайджана были вручены сертификаты и символические награды, затем посол и педагоги сделали фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı pedaqoqlar ABŞ-da qatıldıqları təhsil proqramını uğurla tamamlayıblar

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