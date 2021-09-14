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Азербайджанские и турецкие историки проведут симпозиум в Агдаме

Азербайджанские и турецкие историки проведут симпозиум в Агдаме В связи с победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и по случаю 30-летия государственной независимости 15-18 сентября состоится международный симпозиум на тему "Азербайджано-турецкие связи и международные отношения".
Наука и образование
14 сентября 2021 г. 16:33
Азербайджанские и турецкие историки проведут симпозиум в Агдаме

В связи с победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и по случаю 30-летия государственной независимости 15-18 сентября состоится международный симпозиум на тему "Азербайджано-турецкие связи и международные отношения".

Как сообщает Report, мероприятие будет проводиться Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), турецким Институтом культуры, языка и истории имени Ататюрка и Исследовательским центром Ататюрка.

В симпозиуме, который состоится при участии представителей Исполнительной власти Агдамского района, примут участие более 30 ученых-историков из Турции и Азербайджана, а также руководители Института культуры, языка и истории имени Ататюрка и Исследовательского центра Ататюрка.

15 сентября участники симпозиума посетят могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а затем по случаю годовщины освобождения Баку в Аллее шехидов посетят мемориал турецким солдатам и могилы шехидов 20 января, после чего отправятся в освобожденный от оккупации Агдамский район, где состоится симпозиум.

Симпозиум продолжит свою работу 16 сентября в Агдаме.

Предусмотрены также поездки участников симпозиума на освобожденные территории.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish historians to hold symposium in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə tarixçiləri Ağdamda simpozium keçirəcək

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