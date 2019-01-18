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    Азербайджанские и белорусские вузы планируют развивать сотрудничество

    МЧС Азербайджана и Беларуси продолжат сотрудничество в области образования

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудничество в сфере совершенствования образовательного процесса и развития научного потенциала Университета гражданской защиты (УГЗ) МЧС Беларуси и Азербайджанской Академии МЧС будет продолжаться.

    Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил начальник Академии МЧС Азербайджана Баба Салаев во время посещения белорусского вуза.

    Б.Салаев отметил углубление и развитие сотрудничества и партнерских отношений между спасательными ведомствами двух стран, что станет залогом и хорошим фундаментом для дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки специалистов для служб спасения двух государств.

    Глава азербайджанской Академии МЧС ознакомился с организацией образовательного процесса и материально-технической базой УГЗ. Он выразил заинтересованность в обмене профессорско-преподавательским составом, учащимися, а также в организации и проведении совместных стажировок преподавателей.

    В настоящее время обучение в УГЗ проходит 181 гражданин Азербайджана.

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