Азербайджанские и белорусские вузы планируют развивать сотрудничество

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудничество в сфере совершенствования образовательного процесса и развития научного потенциала Университета гражданской защиты (УГЗ) МЧС Беларуси и Азербайджанской Академии МЧС будет продолжаться.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил начальник Академии МЧС Азербайджана Баба Салаев во время посещения белорусского вуза.

Б.Салаев отметил углубление и развитие сотрудничества и партнерских отношений между спасательными ведомствами двух стран, что станет залогом и хорошим фундаментом для дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки специалистов для служб спасения двух государств.

Глава азербайджанской Академии МЧС ознакомился с организацией образовательного процесса и материально-технической базой УГЗ. Он выразил заинтересованность в обмене профессорско-преподавательским составом, учащимися, а также в организации и проведении совместных стажировок преподавателей.

В настоящее время обучение в УГЗ проходит 181 гражданин Азербайджана.