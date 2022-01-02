Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату

Выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов «Шараф» и «Шохрат», заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов, академик Магеррам Мамедъяров ск

Выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов «Шараф» и «Шохрат», заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов, академик Магеррам Мамедъяров скончался на 98-м году жизни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НАНА.

Магеррам Мамедъяров родился 17 октября 1924 года в селе Яйджы Джульфинского района Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР. В 1941 году окончил Нахичеванский педагогический техникум. Был участником Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, награждён 12 орденами и медалями. В 1949 году окончил Азербайджанский государственный университет, в 1953 году аспирантуру Ленинградского технологического института. В 1953—1955 годах работал учёным секретарём в Институте химии АН Азербайджанской ССР, старшим научным сотрудником в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1955—1959) и в Институте нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева (1959—1969). В 1973—1979 годах — руководитель Нахичеванского регионального научного центра НАН Азербайджана. В 1980 году был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР за разработку технологии использования в промышленности углекислого газа термальных источников Нахичевани. В 1975—1978 годах преподавал в Нахичеванском государственном педагогическом институте (ныне Нахичеванский государственный университет). С 1981 по 1994 год работал заведующим отделом, а с 1994 по 2002 год директором Института микробиологии АН Азербайджана. С 1969 года работал заведующим лабораторией технологии и синтеза синтетических масел Института нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева.

Особое место в деятельности ученого занимали исследования в области органической химии, нефтехимии, нефтехимических биотехнологий. Под его руководством были разработаны технологии получения винилхлорида хлорированием этилена в «кипящем» слое катализатора в укрупненном масштабе. Проведен синтез новых типов эфирных синтетических масел, удовлетворяющих требованиям военной спецификации: микробиологические превращения нефтяных углеводородов. Была разработана биотехнология повышения нефтеотдачи пласта, основанная на использовании физиологической деятельности нефтеокисляющих микроорганизмов. Этот способ внедрен на ряде нефтедобывающих месторождений Абшерона.

Он был автором свыше 250 опубликованных научных работ, 3 монографий, 39 патентов и авторских свидетельств. Под его руководством подготовлено 15 кандидатов и 1 доктор наук.

Отметим, что М.Мамедъяров - отец бывшего министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.