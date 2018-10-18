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    Азербайджанская национальная консерватория объявила конкурс на вакантные позиции

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская национальная консерватория объявила конкурс на вакантные позиции.

    Как сообщает Report, проводится конкурс на замещение должностей - доцента кафедры Общего фортепиано, доцента кафедры Национального вокала, доцента и старшего преподавателя кафедры Дирижирования.

    Кроме того, в вузе вакантны позиции профессора кафедры Народных инструментов, старшего преподавателя кафедры Мугама (ханенде). 

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