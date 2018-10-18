Азербайджанская национальная консерватория объявила конкурс на вакантные позиции

18 октября, 2018 10:14

https://report.az/storage/news/ef14f46b853f047ae67a2a423ac425ac/9282a08f-739c-465f-a49f-465ad4ccd01f_292.jpg Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская национальная консерватория объявила конкурс на вакантные позиции. Как сообщает Report, проводится конкурс на замещение должностей - доцента кафедры Общего фортепиано, доцента кафедры Национального вокала, доцента и старшего преподавателя кафедры Дирижирования. Кроме того, в вузе вакантны позиции профессора кафедры Народных инструментов, старшего преподавателя кафедры Мугама (ханенде).

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