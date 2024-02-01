Азербайджанская делегация приняла участие в научно-практической конференции в Москве

В Москве в Президентской академии состоялась научно-практическая конференция, посвященная роли образования в формировании информационной политики в интересах устойчивого развития государства.

В Москве в Президентской академии состоялась научно-практическая конференция, посвященная роли образования в формировании информационной политики в интересах устойчивого развития государства.

Как сообщает российское бюро Report, в форуме, инициированном факультетом журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Академии, приняли участие ведущие ученые РАНХиГС и Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, преподавательское и научное сообщество.

Спикеры форума из Азербайджана, Израиля и многих регионов России представили доклады по широкому кругу вопросов. К обсуждению были предложены такие темы, как роль коммуникаций в современном мире, смысл, значение и системообразующая функция государственной информационной политики в условиях социальных, экономических и экологических вызовов, новые образовательные технологии в подготовке журналистов, формирование интеллектуальных навыков и общей эрудиции студентов и другие.

Конференцию открыло приветствие посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы. Он отметил важность культурного обмена между Россией и Азербайджаном. "Консолидация наших стран имеет давнюю историю, – подчеркнул посол. – На пространстве СНГ следует исходить из особенностей истории и культуры дружественных и сопредельных стран, именно этим и ценна данная конференция".

Проректор Президентской академии Андрей Марголин отметил давнее и содержательное сотрудничество с Академией государственного управления Азербайджана и выразил надежду на создание совместных образовательных программ.

И.о. директора ИГСУ Академии Руслан Корчагин напомнил, что конференция стала результатом прошлогодней встречи в Баку, когда представители РАНХиГС познакомились с современными образовательными практиками Академии государственного управления Азербайджана.

Ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики Урхан Алакбаров осветил тему образования и информированности в обеспечении устойчивого развития и формировании инклюзивного общества. Ученый коснулся проблемы формирования человеческого потенциала, рассказал о подготовке кадров в Академии Государственного управления и инновационных технологиях в обучении.

Программа конференции включала более 30 докладов на самые актуальные темы. Оргкомитет выразил благодарность Академии государственного управления при президенте Азербайджана за организацию телемоста и активный обмен мнениями, педагогическому коллективу и студентам Академии за интерес к тематике форума.