Азербайджанка поступила в Гарвардский университет

Азербайджанская школьница поступила на бакалавриат нескольких самых престижных университетов мира.

Азербайджанская школьница поступила на бакалавриат нескольких самых престижных университетов мира.

Как сообщает Report, ученица Бакинской оксфордской школы Айла Алиева получила положительный ответ из Гарвардского, Колумбийского и Брауновского университетов США.

Набравшая 1550 баллов на экзамене SAT (Scholastic Aptitude Test) и 8,5 баллов - İELTS (İnternational English Language Testing System) Айла Алиева предпочла Гарвардский университет.

А.Алиева является первой азербайджанской студенткой, одновременно принятой на бакалавриат трех из восьми самых престижных университетов мира, входящих в "Лигу плюща".

А.Алиева (2005 г.р.) получает образование по программе A-level в Бакинской оксфордской школе.

Следует отметить, что брат А.Алиевой Ильхам Алиев также поступил в ряд престижных университетов США по специальностям «Гражданское строительство» и «Общее инженерное дело».