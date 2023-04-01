Азербайджанка поступила в Гарвардский университет

Азербайджанская школьница поступила на бакалавриат нескольких самых престижных университетов мира.
Как сообщает Report, ученица Бакинской оксфордской школы Айла Алиева получила положительный ответ из Гарвардского, Колумбийского и Брауновского университетов США.
Набравшая 1550 баллов на экзамене SAT (Scholastic Aptitude Test) и 8,5 баллов - İELTS (İnternational English Language Testing System) Айла Алиева предпочла Гарвардский университет.
А.Алиева является первой азербайджанской студенткой, одновременно принятой на бакалавриат трех из восьми самых престижных университетов мира, входящих в "Лигу плюща".
А.Алиева (2005 г.р.) получает образование по программе A-level в Бакинской оксфордской школе.
Следует отметить, что брат А.Алиевой Ильхам Алиев также поступил в ряд престижных университетов США по специальностям «Гражданское строительство» и «Общее инженерное дело».