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Азербайджанка поступила в Гарвардский университет

Азербайджанка поступила в Гарвардский университет Азербайджанская школьница поступила на бакалавриат нескольких самых престижных университетов мира.
Наука и образование
1 апреля 2023 г. 14:09
Азербайджанка поступила в Гарвардский университет

Азербайджанская школьница поступила на бакалавриат нескольких самых престижных университетов мира.

Как сообщает Report, ученица Бакинской оксфордской школы Айла Алиева получила положительный ответ из Гарвардского, Колумбийского и Брауновского университетов США.

Набравшая 1550 баллов на экзамене SAT (Scholastic Aptitude Test) и 8,5 баллов - İELTS (İnternational English Language Testing System) Айла Алиева предпочла Гарвардский университет.

А.Алиева является первой азербайджанской студенткой, одновременно принятой на бакалавриат трех из восьми самых престижных университетов мира, входящих в "Лигу плюща".

А.Алиева (2005 г.р.) получает образование по программе A-level в Бакинской оксфордской школе.

Следует отметить, что брат А.Алиевой Ильхам Алиев также поступил в ряд престижных университетов США по специальностям «Гражданское строительство» и «Общее инженерное дело».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı gənc Harvard Universitetinə qəbul olub

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