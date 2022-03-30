Азербайджанец принят на работу в Google

Азербайджанец Рагим Рагимли принят на работу в Google.

Азербайджанец Рагим Рагимли принят на работу в Google.

Как сообщает Report, Р.Рагимли окончил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

В 2013 году он поступил в БВШН по специальности "Инженер по автоматизации технологических процессов", набрав 680 баллов. В 2018 году президентский стипендиат Рагим Рагимли окончил Высшую школу с отличием.

Google - крупнейшая в мире транснациональная компания, специализирующаяся на поисковых системах и рекламе. Google владеет и разрабатывает множество сервисов и продуктов в интернете. Большую часть дохода компания получает от рекламы через AdWords. Целью создания компании было упорядочить и сделать доступной информацию для всего мира.