Азербайджанцы Грузии будут учиться в Газахской учительской семинарии

В грузинском городе Марнеули представители Университета ADA провели встречу с преподавателями и директорами азербайджаноязычных общественных школ.

В грузинском городе Марнеули представители Университета ADA провели встречу с преподавателями и директорами азербайджаноязычных общественных школ.

Как сообщает грузинское бюро Report, участникам встречи была представлена информация о новых специальностях Университета ADA и Газахского центра.

Руководитель факультета образования ADA Саида Набиева рассказала Report, что в Газахском центре университета при Газахской учительской семинарии открываются две новые специальности: "Это - Образовательный менеджмент и Методика и организация преподавания и обучения. Мы были бы рады видеть наших соотечественников из Марнеули и других регионов, где проживают азербайджанцы, среди студентов новых специальностей, которые откроются в 2022-2023 учебном году".

Ожидается, что занятия в Газахской учительской семинарии начнутся с сентября этого года.