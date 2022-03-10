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Азербайджанцы Грузии будут учиться в Газахской учительской семинарии

Азербайджанцы Грузии будут учиться в Газахской учительской семинарии В грузинском городе Марнеули представители Университета ADA провели встречу с преподавателями и директорами азербайджаноязычных общественных школ.
Наука и образование
10 марта 2022 г. 14:18
Азербайджанцы Грузии будут учиться в Газахской учительской семинарии

В грузинском городе Марнеули представители Университета ADA провели встречу с преподавателями и директорами азербайджаноязычных общественных школ.

Как сообщает грузинское бюро Report, участникам встречи была представлена информация о новых специальностях Университета ADA и Газахского центра.

Руководитель факультета образования ADA Саида Набиева рассказала Report, что в Газахском центре университета при Газахской учительской семинарии открываются две новые специальности: "Это - Образовательный менеджмент и Методика и организация преподавания и обучения. Мы были бы рады видеть наших соотечественников из Марнеули и других регионов, где проживают азербайджанцы, среди студентов новых специальностей, которые откроются в 2022-2023 учебном году".

Ожидается, что занятия в Газахской учительской семинарии начнутся с сентября этого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan azərbaycanlıları Qazax Müəllimlər Seminariyasında təhsil alacaq

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