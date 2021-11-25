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Азербайджан занял 86-е место в рейтинге уровня владения английским языком

Азербайджан занял 86-е место в рейтинге уровня владения английским языком Азербайджан занял 86-е место в рейтинге EF English Proficiency Index, оценивающего уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран.
Наука и образование
25 ноября 2021 г. 13:30

Азербайджан занял 86-е место в рейтинге EF English Proficiency Index, оценивающего уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран.

Как передает Report, исследование проводится ежегодно международной компанией EF Education First и охватывает более миллиона людей из более чем 100 стран.

Возглавляют рейтинг Нидерланды (663 балла), Австрия (641) и Дания (636). Cреди стран с "очень высоким уровнем" владения английским языком также Сингапур, Норвегия, Бельгия, Португалия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Германия, Южная Африка, Люксембург.

Наиболее низкий рейтинг владения английским у Южного Судана (363) и Йемена (360).

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