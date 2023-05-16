Азербайджан занял 35-е место в рейтинге читательской грамотности

Опубликованы результаты международного исследования по оценке читательской грамотности (PIRLS 2021).

Обнародованы результаты международного исследования по оценке читательской грамотности (PIRLS 2021).

Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, данное исследование направлено на изучение последствий COVID-19: "Как и ожидалось, наблюдается отставание в глобальных результатах. В оценке приняли участие 65 стран, включая Азербайджан, и 5,3 тыс. учащихся. В рейтинге читательской грамотности Азербайджан занял 35-е место, набрав 440 баллов. Наблюдения показывают, что COVID-19 серьезно повлиял на образование. Когда в 2026 году будут объявлены результаты следующего исследования PIRLS, мы узнаем, восстановились ли мы в постпандемический период. Влияние ощущалось не только в Азербайджане, но и во всех странах мира. Только в 5 странах результаты остались стабильными".