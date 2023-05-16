Азербайджан занял 35-е место в рейтинге читательской грамотности

Обнародованы результаты международного исследования по оценке читательской грамотности (PIRLS 2021).
Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.
По словам министра, данное исследование направлено на изучение последствий COVID-19: "Как и ожидалось, наблюдается отставание в глобальных результатах. В оценке приняли участие 65 стран, включая Азербайджан, и 5,3 тыс. учащихся. В рейтинге читательской грамотности Азербайджан занял 35-е место, набрав 440 баллов. Наблюдения показывают, что COVID-19 серьезно повлиял на образование. Когда в 2026 году будут объявлены результаты следующего исследования PIRLS, мы узнаем, восстановились ли мы в постпандемический период. Влияние ощущалось не только в Азербайджане, но и во всех странах мира. Только в 5 странах результаты остались стабильными".