Азербайджан входит в число проявляющих наибольший интерес к Turkiye Burslari стран

Азербайджан находится в числе стран, проявляющих наибольший интерес к стипендиальным программам Турции Turkiye Burslari.

Азербайджан находится в числе стран, проявляющих наибольший интерес к стипендиальным программам Турции Turkiye Burslari.

Об этом Report сообщили в управлении по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB).

"Многие Азербайджанские студенты демонстрируют желание обучаться в Турции и, как правило, обращаются за стипендией. Турция имеет стипендиальную программу Turkiye Burslari. Большой интерес к учебе в Турции связан с тем, что она близка азербайджанским студентам и географически, и с точки зрения языка и культуры",- заявили в YTB.

В организации отметили, что больше всего стипендию выигрывают представители Афганистана. Каждый год в среднем со всего мира поступает 165 тыс. заявок на получение бесплатного образования в Турции, а одобрение получают всего около 5 тыс. студентов.

Turkiye Burslari- международная стипендиальная программа, финансируемая правительством Турции, является крупнейшей турецкой стипендиальной программой для иностранных студентов.