Эксперты: Важно поддерживать инициативы по развитию азербайджанского языка

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Государство должно поддерживать инициативы по развитию азербайджанского языка и пропаганде азербайджанской позиции в вопросе Нагорного Карабаха, считают эксперты-участники "круглого стола", проведенного сайтом 1905.az и посвященного донесению до мирового сообщества правды о Нагорном Карабахе на русском и английском языках.

"Наиболее удобными языками для донесения правды об Азербайджане и о конфликте на сегодня являются русский и английский. В первую очередь, для продвижения азербайджанской позиции необходимо привлечение молодежи и ее заинтересованность в истории своей страны", - заявил главный редактор портала 1905.az Фуад Бабаев.

Как сообщает Report, в ходе "круглого стола" отмечалось, что в последнее время в обществе падает уровень знания русского языка и для правильной пропаганды, как на русском, так и на английском, необходимо также академическое знание языков.

Участники "круглого стола" отметили, что азербайджанский язык в последнее время сам стал "страдать" от наличия в нем иностранных слов, и необходимо усилить деятельность различных государственных и негосударственных структур для поднятия патриотического духа, ознакомления с историей Азербайджана, воспитания нравственных качеств у молодого поколения, а также необходимо проведение мероприятий.