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Азербайджан предлагает 10 образовательных грантов для Казахстана

Азербайджан предлагает 10 образовательных грантов для Казахстана Вузы Азербайджана выделяют 10 стипендий бакалавриата и магистратуры для казахстанцев в рамках межгосударственных образовательных грантов.
Наука и образование
23 мая 2023 г. 18:45
Азербайджан предлагает 10 образовательных грантов для Казахстана

Вузы Азербайджана выделяют 10 стипендий бакалавриата и магистратуры для казахстанцев в рамках межгосударственных образовательных грантов.

Как передает Report, об этом сообщили МИА «Казинформ» в АО «Центр международных программ».

Языки обучения азербайджанский, русский и английский. Университеты предлагают бесплатные языковые курсы. Желающие могут выбрать один из 25 ведущих вузов Азербайджана.

Заявки должны быть поданы до 9 июня. Грант покрывает языковые курсы, академическое образование, проживание в общежитии, медицинскую страховку и ежемесячное пособие.

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