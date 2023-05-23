Азербайджан предлагает 10 образовательных грантов для Казахстана

Вузы Азербайджана выделяют 10 стипендий бакалавриата и магистратуры для казахстанцев в рамках межгосударственных образовательных грантов.
Как передает Report, об этом сообщили МИА «Казинформ» в АО «Центр международных программ».
Языки обучения азербайджанский, русский и английский. Университеты предлагают бесплатные языковые курсы. Желающие могут выбрать один из 25 ведущих вузов Азербайджана.
Заявки должны быть поданы до 9 июня. Грант покрывает языковые курсы, академическое образование, проживание в общежитии, медицинскую страховку и ежемесячное пособие.