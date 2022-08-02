Азербайджан отказал в нострификации 65 дипломов

Обнародована статистика обращений за июль по поводу признания иностранных дипломов (нострификации) в Азербайджане.

Обнародована статистика обращений за июль по поводу признания иностранных дипломов (нострификации) в Азербайджане.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, по 350 из 415 обращений были приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства, обращения 65 человек отклонены.

Обращения 21 человека отклонены из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 18 - несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 10 - по другим причинам.

181 обратившийся получил образование в России, 100 – в Турции, 55 - в Украине, 23 - в Грузии, 11 - в Великобритании, 45 – в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 113 обращений поступили по медицине, 28 - юриспруденции, 26 – по экономике, 22 - по управлению бизнесом, 12- по стоматологии.

Средний срок рассмотрения документов составил 16 дней.