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Азербайджан не признал дипломы 52 выпускников зарубежных вузов

Азербайджан не признал дипломы 52 выпускников зарубежных вузов Азербайджан не признал дипломы 52 выпускников зарубежных вузов
Наука и образование
12 июня 2025 г. 10:30
Азербайджан не признал дипломы 52 выпускников зарубежных вузов

В мае в Азербайджане подана 421 заявка на признание дипломов иностранных вузов, 369 из них были одобрены.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 52 выпускника иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

Обращения 39 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Наибольшее число заявлений поступило от выпускников вузов Турции (134), России (78), Украины (68), Великобритании (35), Грузии (19) и Польши (14).

Среди популярных специальностей – менеджмент (37), экономика (35), управление бизнесом (32), финансы (28), международные отношения (21).

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 52 nəfərin diplomu tanınmayıb

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