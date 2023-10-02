Азербайджан намерен сотрудничать с ИСЕСКО в сфере искусственного интеллекта

Азербайджан намерен сотрудничать с Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в сфере искусственного интеллекта.

Азербайджан намерен сотрудничать с Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в сфере искусственного интеллекта.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Встретились с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом аль-Маликом, который находится с визитом в нашей стране с целью участия в 74-м Международном астронавтическом конгрессе. Обсудили вопросы развития сотрудничества с ИСЕСКО в целях достижения устойчивого развития с применением передовых технологий в Азербайджане, в том числе в области искусственного интеллекта", - отметил министр.