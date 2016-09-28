Азербайджан лидирует на Южном Кавказе по защите прав интеллектуальной собственности

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По сравнению с показателем, указанным в Отчете глобальной конкурентоспособности на 2015-2016 гг., Азербайджан поднялся на 3 ступени, и в отчете структуры на 2016-2017 гг. занял 37-ое место (4.55 балла) среди 138 стран.

Как сообщили Report из Агентства по авторским правам, заняв 71-ое место по показателю защиты прав интеллектуальной собственности, Азербайджан вошел в первую тройку среди стран СНГ и стал лидером среди стран Южного Кавказа.

Так, по данному индексу Армения находится на 84-ом, а Грузия - на 99-ом месте. Азербайджан также опережает такие европейские страны, как Венгрия (85-ое место), Хорватия (87-ое место), Болгария (116-ое место) и Босния и Герцеговина (132-ое место).

Заняв 44-ое место по инновациям, Азербайджан опережает следующие страны - Таджикистан (46-ое место), Россия (56), Украина (52), Казахстан (59), Армения (87), Грузия (116), Кыргызстан (123) и Молдова (133) и по данному показателю занимает первое место в СНГ.