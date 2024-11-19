Азербайджан инициировал проект по оценке климатической грамотности учащихся в рамках PISA

15:45

Инициатива Азербайджана по измерению уровня климатической грамотности школьников посредством Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) получила поддержку в рамках COP29.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

На панельной сессии высокого уровня "Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки" было объявлено о подписании соглашения между Министерством науки и образования Азербайджана и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ подписали министр науки и образования Эмин Амруллаев и директор по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер.

Согласно соглашению, по инициативе Азербайджана будут разработаны рамочный документ и учебные материалы для оценки климатической грамотности школьников. Эти разработки войдут в программу следующего исследования PISA в 2029 году.

Инициатива направлена на повышение осведомленности учащихся о климатических изменениях и формирование экологической ответственности, отметили в Министерстве науки и образования.