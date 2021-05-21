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Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования

Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования Азербайджан и Великобритания подписали план деятельности в сфере образования
Наука и образование
21 мая 2021 г. 16:23
Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования
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Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования.

Как сообщает Report, в Баку представители Министерства образования Азербайджана и British Council подписали план деятельности в сфере образования.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования стремительно развивается. Подписание плана деятельности в сфере образования еще больше привлечет опыт Великобритании с целью помочь обеспечению качественного образования", - написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на своей странице в Twitter.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK sign education action plan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Britaniya arasında təhsil fəaliyyət planı imzalanıb

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