Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования

Азербайджан и Великобритания подписали план деятельности в сфере образования

Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования.

Как сообщает Report, в Баку представители Министерства образования Азербайджана и British Council подписали план деятельности в сфере образования.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования стремительно развивается. Подписание плана деятельности в сфере образования еще больше привлечет опыт Великобритании с целью помочь обеспечению качественного образования", - написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на своей странице в Twitter.