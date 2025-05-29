О нас

Азербайджан и Узбекистан подписали 60 документов по сотрудничеству в сфере высшего образования

Азербайджан и Узбекистан подписали 60 документов по сотрудничеству в сфере высшего образования Первая встреча ректоров университетов Узбекистана и Азербайджана, направленная на укрепление партнерства в сфере высшего образования прошла в городе Андижан (Узбекистан), подписано 60 различных документов.
Наука и образование
29 мая 2025 г. 10:28
Азербайджан и Узбекистан подписали 60 документов по сотрудничеству в сфере высшего образования

Первая встреча ректоров университетов Узбекистана и Азербайджана, направленная на укрепление партнерства в сфере высшего образования прошла в городе Андижан (Узбекистан), подписано 60 различных документов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

"На встрече обсуждались перспективы обмена студентами и учеными, создание совместных образовательных программ и научных исследований, улучшение качества подготовки специалистов и научные исследования обеих сторон", - подчеркивается в сообщении.

Между сторонами также достигнута договоренность об организации стажировок и международных семинаров для развития академической мобильности студентов и преподавателей.

В мероприятии участвовали замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев и заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиёв. Они отметили важность выстраивания долгосрочного сотрудничества и заявили о готовности укреплять взаимодействие в образовательной сфере.

"По итогам дискуссий заключено порядка 60 различных соглашений и протоколов намерений, охватывающих широкий спектр областей: от академического обмена до разработки общих исследовательских проектов. Подписанные документы символизируют начало нового этапа сотрудничества в области высшего образования и науки", - подчеркивается в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan sign 60 docs on co-op in higher education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq üzrə 60 sənəd imzalanıb

Другие новости из категории

Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные
Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные
29 мая 2025 г. 10:12
Разъяснены изменения в правилах приема в лицеи и гимназии в Азербайджане
Разъяснены изменения в правилах приема в лицеи и гимназии в Азербайджане
29 мая 2025 г. 10:01
В Азербайджане уточнены изменения правил приема в лицеи и гимназии
В Азербайджане уточнены изменения правил приема в лицеи и гимназии
27 мая 2025 г. 20:25
Завотделом Фонда Гейдара Алиева: Лицей Талыстан отвечает самым современным требованиям
ФотоЗавотделом Фонда Гейдара Алиева: Лицей "Талыстан" отвечает самым современным требованиям
27 мая 2025 г. 14:33
На финансирование деятельности детсадов и дошкольных учебных групп в 2024 году направлено 415,9 млн манатов
На финансирование деятельности детсадов и дошкольных учебных групп в 2024 году направлено 415,9 млн манатов
27 мая 2025 г. 10:35
На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов
На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов
27 мая 2025 г. 10:27
Посол Турции обсудил сотрудничество с ректором Университета ADA
Посол Турции обсудил сотрудничество с ректором Университета ADA
26 мая 2025 г. 19:34
В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом
В июне стартует прием в ряд лицеев и гимназий с централизованным экзаменом
26 мая 2025 г. 19:06
В Ханкенди впервые прошел вступительный экзамен в вузы на освобожденных территориях
ФотоВ Ханкенди впервые прошел вступительный экзамен в вузы на освобожденных территориях
25 мая 2025 г. 14:47
ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях
ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях
25 мая 2025 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi