Азербайджан и Узбекистан подписали 60 документов по сотрудничеству в сфере высшего образования

Первая встреча ректоров университетов Узбекистана и Азербайджана, направленная на укрепление партнерства в сфере высшего образования прошла в городе Андижан (Узбекистан), подписано 60 различных документов.

Первая встреча ректоров университетов Узбекистана и Азербайджана, направленная на укрепление партнерства в сфере высшего образования прошла в городе Андижан (Узбекистан), подписано 60 различных документов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

"На встрече обсуждались перспективы обмена студентами и учеными, создание совместных образовательных программ и научных исследований, улучшение качества подготовки специалистов и научные исследования обеих сторон", - подчеркивается в сообщении.



Между сторонами также достигнута договоренность об организации стажировок и международных семинаров для развития академической мобильности студентов и преподавателей.

В мероприятии участвовали замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев и заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиёв. Они отметили важность выстраивания долгосрочного сотрудничества и заявили о готовности укреплять взаимодействие в образовательной сфере.

"По итогам дискуссий заключено порядка 60 различных соглашений и протоколов намерений, охватывающих широкий спектр областей: от академического обмена до разработки общих исследовательских проектов. Подписанные документы символизируют начало нового этапа сотрудничества в области высшего образования и науки", - подчеркивается в информации.