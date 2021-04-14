Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий

Продолжаются организационные процедуры по проведению мероприятия

Азербайджан и Украина договорились о проведении онлайн заседания Совместной комиссии экспертов по взаимному признанию и эквивалентности документов об образовании и ученых званий. Сейчас продолжаются организационные процедуры по проведению мероприятия.

Об этом Report заявили в министерстве образования и науки Украины.

В министерстве отметили, что сотрудничество с Азербайджаном в области образования и науки осуществляется в рамках Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, который был заключён в Баку 16 марта 2000 г.

"Для решения проблемных вопросов двустороннего сотрудничества обеих стран в области образования и науки во время встречи, которая состоялась 24.09.2020 г, при участии Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета (в то время в.и.о. министра) с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой. Они договорились о проведении онлайн заседания Совместной комиссии экспертов по взаимному признанию и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (согласно статье 11 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики)", - заявили в министерстве.

Марина Гончарук