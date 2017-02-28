Азербайджан и Украина обсудили вопрос реализации соглашения о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан с двухдневным рабочим визитом посетила делегация министерства образования и науки Украины во главе с первым заместителем министра Владимиром Ковтунцом. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства Украины, в ходе визита делегация Украины была принята министром образования Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Во время встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в сфере образования.

В рамках визита делегации Украины также были проведены консультации с представителями министерства образования Азербайджана во главе с заместителем министра Джейхуном Байрамовым по всем техническим вопросам, касающимся надлежащего использования украинской и азербайджанской сторонами положений действующего соглашения "О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученой степени".

С 2000-го года между Азербайджаном и Украиной действует межправительственное соглашение "О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученой степени", которое способствует сотрудничеству в сфере образования между странами. В настоящее время в Украине получают образование более 10 тыс. студентов из Азербайджана.