Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с руководством Азербайджанской государственной морской академии (ADDA) и обсудил вопросы сотрудничества в образовательной сфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посол Украины Гусев встретился с руководством Азербайджанской государственной морской академии для обсуждения вопросов сотрудничества с украинскими вузами, и уделил особое внимание Херсонской государственной морской академии. Ключевыми темами встречи были совместные конференции, обмен студентами и преподавателями, а также двойные дипломы", - говорится в сообщении.