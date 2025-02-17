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Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере образования

Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере образования Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с руководством Азербайджанской государственной морской академии и обсудил вопросы сотрудничества в образовательной сфере.
Наука и образование
17 февраля 2025 г. 15:08
Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с руководством Азербайджанской государственной морской академии (ADDA) и обсудил вопросы сотрудничества в образовательной сфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посол Украины Гусев встретился с руководством Азербайджанской государственной морской академии для обсуждения вопросов сотрудничества с украинскими вузами, и уделил особое внимание Херсонской государственной морской академии. Ключевыми темами встречи были совместные конференции, обмен студентами и преподавателями, а также двойные дипломы", - говорится в сообщении.

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