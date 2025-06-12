Азербайджан и Китай будут совместно развивать искусственный интеллект

Азербайджан и Китай будут совместно развивать искусственный интеллект

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел двустороннюю встречу с министром науки и технологий КНР Инь Хэцзюнем в рамках 2-й конференции "Один пояс, один путь" в городе Чэнду.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между двумя странами в научной сфере. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области передовых технологий и инноваций.

В рамках встречи были подписаны два документа: "Письмо о намерениях по совместной реализации Программы сотрудничества в области науки искусственного интеллекта между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики" и "Письмо о намерениях по совместной реализации Специальной программы сотрудничества в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики".