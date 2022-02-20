О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии.
Наука и образование
20 февраля 2022 г. 11:45
Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель визита - дальнейшее расширение и развитие сотрудничества двух стран в области науки и образования.

В ходе визита Эмин Амруллаев посетит памятники великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси и Рустави, встретится с министром образования и науки Грузии Михаилом Чкенкели. Будет подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами образования двух стран.

Министр образования Азербайджана также посетит несколько вузов Грузии.

Запланирована также встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Визит завершится 23 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Gürcüstan arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanacaq

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi