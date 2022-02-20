Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель визита - дальнейшее расширение и развитие сотрудничества двух стран в области науки и образования.

В ходе визита Эмин Амруллаев посетит памятники великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси и Рустави, встретится с министром образования и науки Грузии Михаилом Чкенкели. Будет подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами образования двух стран.

Министр образования Азербайджана также посетит несколько вузов Грузии.

Запланирована также встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Визит завершится 23 февраля.