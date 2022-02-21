Азербайджан и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Азербайджана и Министерством образования и науки Грузии.

Документ подписали министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

Министры также обсудили вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества в сфере образования.