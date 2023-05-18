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Азербайджан и Германия сотрудничают в области модернизации профтехобразования

Азербайджан и Германия сотрудничают в области модернизации профтехобразования В Баку состоялся семинар на тему ”Сотрудничество между немецкой компанией Festo Didactic SE и Азербайджаном в области модернизации профессионального и технического образования", направленный на ускорение внедрения новых методов профессионально-техническог
Наука и образование
18 мая 2023 г. 12:05
Азербайджан и Германия сотрудничают в области модернизации профтехобразования

В Баку обсудили вопрос внедрения новых методов профессионально-технического образования.

Как сообщает Report, в ходе семинара, организованного Агентством развития экономических зон (IZIA) министерства экономики при поддержке Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты, его участники обсудили сотрудничество Азербайджана с германскими компаниями в этой сфере.

В нем приняли участие представители соответствующих государственных структур Азербайджана и Германии, а также руководители различных компаний. Была представлена информация об организации квалифицированного обучения с применением высоких технологий в профессионально-технических образовательных учреждениях, действующих в Азербайджане, а также о применении германского опыта в образовательной системе Азербайджана.

Менеджер проекта BBP Azerbaijan Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft (BIWE) Мехмет Чакар, отметил, что в современном мире очень важно идти в ногу с технологическими изменениями.

"В связи с этим BIWE в сотрудничестве с компанией Festo Didactic организовала в Баку семинар для ускорения внедрения новых методов в этой сфере в Азербайджане", - сказал он.

По словам Чакара, в настоящее время BIWE реализует крупномасштабный проект двойного (дуального) профессионального образования в Азербайджане.

"Два профессиональных училища могут предложить высококачественное, ориентированное на рынок и технологически современное начальное профессионально-техническое обучение по профессиям ИКТ и автомобилестроение", - заявил он, добавив, что программа предусматривает трехлетнее обучение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Almaniya peşə təhsilinin modernləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlıq edir

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