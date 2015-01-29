Планируется создание Франко-азербайджанского университета

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и Франция планируют создание Франко-азербайджанского университета. Об этом в интервью Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

Посол отметил, что открытие Бакинского французского лицея стало первым шагом по продвижению сотрудничества в области образования между двумя странами, и создание франко-азербайджанского университета, призванного активизировать сотрудничество лучших университетов Франции и Азербайджана, выдача двойных дипломов и т.д. станет следующим шагом для дальнейшего углубления отношений в этой сфере.

Комментируя сотрудничество в сфере культуры, посол заявил, что Азербайджан и Франция имеют планы по созданию в Баку и в Париже Общего центра для артистов, призванного активизировать взаимные визиты азербайджанских артистов и деятелей культуры во Францию, и наоборот.