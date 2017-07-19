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    Азербайджан и Чехия планируют подписать меморандумы о сотрудничестве с сфере здравоохранения и образования

    Чешская делегация планирует в октябре посетить Азербайджан© Report.az

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Делегация сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чехии планирует в октябре посетить Азербайджан.

    Как передает Report, об этом заявил посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька

    "На данный момент стороны готовят к подписанию Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который в частности будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран", - подчеркнул Пивонька.

    Он также добавил, что идет работа по подписанию Меморандума о сотрудничества в сфере высшего образования и обмене студентов.

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