Азербайджан и Чехия планируют подписать меморандумы о сотрудничестве с сфере здравоохранения и образования

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Делегация сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чехии планирует в октябре посетить Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька



"На данный момент стороны готовят к подписанию Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который в частности будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран", - подчеркнул Пивонька.



Он также добавил, что идет работа по подписанию Меморандума о сотрудничества в сфере высшего образования и обмене студентов.