Азербайджан и Чехия планируют подписать меморандумы о сотрудничестве с сфере здравоохранения и образования

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Делегация сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чехии планирует в октябре посетить Азербайджан.
Как передает Report, об этом заявил посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька
"На данный момент стороны готовят к подписанию Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который в частности будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран", - подчеркнул Пивонька.
Он также добавил, что идет работа по подписанию Меморандума о сотрудничества в сфере высшего образования и обмене студентов.
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