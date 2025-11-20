Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа, вошедшая в рейтинг QS Sustainability 2026
- 20 ноября, 2025
- 11:34
Глобальное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало результаты рейтинга QS Sustainability 2026, в котором Азербайджан стал единственной страной, представленной от Южного Кавказа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.
Количество азербайджанских университетов в текущем выпуске рейтинга увеличилось до восьми.
В список вошли: Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, университет Хазар и Западно-Каспийский университет.
Азербайджанский государственный экономический университет вошел в топ-800, Бакинский государственный университет - в топ-1000, еще шесть университетов расположились в категориях 1001+ и 1501+.
Отмечается, что по критерию "Устойчивое развитие в сфере охраны окружающей среды" три азербайджанских университета вошли в число 400 лучших университетов мира. Бакинский государственный университет занял 57-е, Азербайджанский государственный экономический университет - 309-е, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 398-е место. При этом Азербайджан стал единственной страной Южного Кавказа, представленной в данном рейтинге.
В рейтинге QS Sustainability деятельность университетов оценивается по трем направлениям: "Воздействие на окружающую среду" (45%), "Социальное воздействие" (45%) и "Модель управления" (10%).