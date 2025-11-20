Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа, вошедшая в рейтинг QS Sustainability 2026

    Наука и образование
    • 20 ноября, 2025
    • 11:34
    Глобальное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало результаты рейтинга QS Sustainability 2026, в котором Азербайджан стал единственной страной, представленной от Южного Кавказа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.

    Количество азербайджанских университетов в текущем выпуске рейтинга увеличилось до восьми.

    В список вошли: Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, университет Хазар и Западно-Каспийский университет.

    Азербайджанский государственный экономический университет вошел в топ-800, Бакинский государственный университет - в топ-1000, еще шесть университетов расположились в категориях 1001+ и 1501+.

    Отмечается, что по критерию "Устойчивое развитие в сфере охраны окружающей среды" три азербайджанских университета вошли в число 400 лучших университетов мира. Бакинский государственный университет занял 57-е, Азербайджанский государственный экономический университет - 309-е, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 398-е место. При этом Азербайджан стал единственной страной Южного Кавказа, представленной в данном рейтинге.

    В рейтинге QS Sustainability деятельность университетов оценивается по трем направлениям: "Воздействие на окружающую среду" (45%), "Социальное воздействие" (45%) и "Модель управления" (10%).

    "QS Dayanıqlılıq 2026" reytinqində Cənubi Qafqazdan yalnız Azərbaycan təmsil olunur
    Azerbaijan only South Caucasus country in QS Sustainability 2026

