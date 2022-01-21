Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда

Шрам на 14-футовой белой акуле был актом агрессии со стороны более крупной особи

Было бы интересно дайвить и фотографировать акул вместе с другими азербайджанцами.

Об этом Report сказал азербайджанский фотограф и создатель фильмов об акулах Джалил Наджафов, снявший фото белой акулы с огромным шрамом на боку, взорвавшее мировые СМИ .

"Акулы мне всегда были интересны, что привело меня к множеству знакомств с людьми, работающими в этой сфере. Со временем я стал больше погружаться в этот мир. Через какое-то время я просто понял, что хочу сам оказаться там и делать то же, что и люди, за которыми я следил в социальных сетях", - рассказал он о том, почему выбрал столь экстремальную профессию.

Наджафов также стал первым азербайджанцем, побывавшем на островах Гваделупы, где он и заснял ту акулу: "На острове Гваделупы, где я сфотографировал эту акулу, никогда не было азербайджанцев. Кстати, это видео я сделал в тот же день, когда сфотографировал “Seabatch” - акулу со шрамом".

Рассказывая о прославивших его на весь мир кадрах 14-ти футовой белой акулы, о происхождении шрама которой было много споров, он с уверенностью сказал, что он оставлен в результате акта агрессии.

"Условия жизни акул достаточно суровы. Проявлять агрессию - вполне нормальное явление для них. Между ними часто наблюдаются схватки за добычу, или во время брачного периода, а также в целях самозащиты от более крупных видов", - отметил Наджафов, добавив, что перед тем, как опубликовать кадры, он также узнал мнение различных экспертов, все из которых сошлись во мнении об акте агрессии.

При этом, остается открытым вопрос о скорости заживления данного шрама, с учетом быстрой регенерации у акул. По его словам, многие люди считают, что этот шрам мог остаться с юного периода акулы, но учитывая скорость регенерации ран у акул, такая теория является неверной: "Процесс заживления ран у акул происходит очень быстро. Например, у черноперых рифовых акул раны затягиваются новой кожной тканью уже через два месяца, а через полгода полностью исчезают под плакоидной чешуёй".

"Я думаю, что этот шрам у акулы около года, а получен он в результате укуса другой большой белой акулы. Какого размера должна была быть эта акула сказать сложно, мы попытаемся нарисовать 3D модель большой нам известной Deep Blue 20-футовой акулы [большая белая акула женского пола] и сверить, какого размера укуса она могла бы оставить на 14 футовой акуле. Конечно, могут быть и белые акулы большего размера чем Deep Blue, которые не появлялись на людях, но в историю про мегалодона, как сейчас многие публикуют, я точно не верю. К сожалению, мы никогда точно не узнаем, что случилось с Seabatch. Одно можно точно сказать: укус был массивным", - пояснил он.

Наджафов также отметил, что акулы очень важны для океана и нашей планеты: "Они контролируют экосистему океана, поддерживают баланс, регулируют кислород планеты, предотвращая чрезмерное потребление планктона другими рыбами, что всегда сдерживало изменение климата". При этом, по его словам, каждый год убивают 70 миллион акул, в результате чего их популяция сократилась на 70% и не успевает восстанавливаться.

"Одной из главных причин уничтожения акул, является высокий спрос на суп из акульих плавников на дальнем Востоке, в Китае и других странах. Несмотря на то, что во многих странах ловля акул запрещена, все равно этот бизнес процветает. Также известно, что акул используют в различные пищевые добавки и косметику. Многие акулы попадают в сети, предназначенные для других рыб. Также есть спрос на акулье мясо, зубы и печеночный жир. Они медленно растут, и у них относительно мало детенышей, что объясняет их уязвимость", - заключил он.