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Австралийские ученые узнали как определить уровень сахара в крови безболезненно

Австралийские ученые узнали как определить уровень сахара в крови безболезненно Австралийские ученые из Университета Ньюкасл в Австралии создали "безболезненную" полоску для проверки уровня глюкозы.
Наука и образование
13 июля 2021 г. 20:03
Австралийские ученые узнали как определить уровень сахара в крови безболезненно

Австралийские ученые из Университета Ньюкасл в Австралии создали "безболезненную" полоску для проверки уровня глюкозы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Daily Mail.

Благодаря ей людям с диабетом больше не придется ежедневно прокалывать палец для сбора крови, чтобы узнать уровень сахара в крови.

Австралийские исследователи разработали полоску, которую необходимо положить на язык, а спустя несколько минут результаты теста будут отображены на экране смартфона.

Проект уже был профинансирован правительством Австралии. Исследователям выделили 6,3 млн австралийских долларов для создания предприятия по массовому производству тест-наборов.

Планируется, что первые тест-полоски поступят в продажу к 2023 году.

Пол Дастур, профессор физики Университета Ньюкасла, руководящий проектом разработки, подчеркнул, что был вдохновлен своей женой. Она работает учительницей начальных классов и помогает своим воспитанникам контролировать уровень глюкозы в крови.

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