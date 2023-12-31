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Австралийские ученые нашли лекарство, снижающее риск диабета

Австралийские ученые нашли лекарство, снижающее риск диабета Исследовательская группа из австралийского Университета Монаша установили, что ежедневный прием 100 мг аспирина помогает снизить риски развития диабета II типа.
Наука и образование
31 декабря 2023 г. 14:15
Австралийские ученые нашли лекарство, снижающее риск диабета

Исследовательская группа из австралийского Университета Монаша установили, что ежедневный прием 100 мг аспирина помогает снизить риски развития диабета II типа.

Как передает Report, результаты работы ученых были представлены в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Авторы работы в течении почти пяти лет наблюдали за более 16 тыс. пожилых людей старше 65 лет. Их разделили на две равные группы: первая принимала 100 мг аспирина ежедневно, а вторая — принимала такое же количество плацебо.

За время исследования у 995 участников развился диабет II типа, при этом в первой группе таких участников было 459, а во второй — 536. Таким образом, аспирин снижал риск развития заболевания на 15%. Проведя анализ показателей здоровья всех участников, авторы установили, что у участников первой группы меньше повышался уровень глюкозы в крови натощак утром.

Однако ученые также подтвердили и негативный эффект аспирина — сильное разжижение крови. Это повышает риск возникновения опасных для здоровья кровотечений, однако понижает риск развития тромбоза.

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