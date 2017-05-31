АУЯ изменил решение в связи с госэкзаменом

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Завершилось заседание Научного совета Азербайджанского университета языков в связи с госэкзаменом.

Как сообщает сотрудник Report, по окончательному решению, решение в связи с госэкзаменом было изменено. Вместо госэкзамена студентам предложат два варианта. Им предложат либо пройти тестовый экзамен по двум предметам каждый по 50 вопросов, либо сдать выпускную работу объемом минимум 5 страниц.

В заявлении для СМИ в вузе заявили, что на сегодняшнем заседании Научного совета университета были учтены особенности специальностей по подготовке кадров и желания студентов и принято решение провести итоговую аттестацию степени бакалавра в виде экзамена и в форме защиты выпускной работы. Вместе с тем, для успешности итоговой аттестации посчитали целесообразным продлить период летней сессии.