Аттестация работников НАНА может пройти по балльно-рейтинговой системе

Серьезная и объективная аттестация сотрудников в научных учреждениях Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) должна проводиться на основе балльно-рейтинговой системы.

Серьезная и объективная аттестация сотрудников в научных учреждениях Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) должна проводиться на основе балльно-рейтинговой системы.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил вице-президент НАНА, академик Дильгам Тагиев.

Академик отметил, что коллективы должны быть "оздоровлены" с точки зрения научной продуктивности, число сотрудников должно урегулироваться в соответствии с решаемыми проблемами, соотношение общего числа научных сотрудников ко всем сотрудникам должно оптимизироваться, научная продуктивность на одного сотрудника должна вырасти, повыситься активность в международных грантовых конкурсах.

По его словам, с учетом специфики существующих в НАНА отделений естественных наук и отделений социальных и гуманитарных наук должны различаться критерии оценки их научной деятельности, методы управления и финансирования: "Но в любом случае академическая наука должна быть перспективной с точки зрения новаторства, развития, использования новых технологий и гибкой организации бизнеса. Главным требованием к деятельности научных учреждений должна быть правильная и конкретная постановка решаемой проблемы, резкое сокращение мелких, незначительных, не дающих долгое время серьезных результатов тем. Таким путем можно добиться реализации научных результатов, наличия необходимости в них. Отбор проблем по приоритетам и определение их количества в соответствии с профилем научного учреждения могут осуществляться на основе экспертизы".