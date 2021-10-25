Астрономы выяснили, откуда во Вселенной появились золото и платина

Астрономы узнали, какой процесс ответственен за образование большинства тяжелых элементов Вселенной.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, статья об этом опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.
Большинство элементов легче железа образуются в недрах звезд в результате термоядерного синтеза. Но у ученых нет четкого понимания, откуда появились элементы тяжелее железа, поскольку для таких реакций у обычных звезд недостаточно высокие температура и давление. Предполагается, что золото, платина и другие тяжелые элементы Земли образовались в результате слияния нейтронных звезд между собой или с черной дырой.
Ученые под руководством Синь-Ю Чена из Массачусетского технологического института выяснили, что в течение последних 2,5 миллиардов лет большинство тяжелых металлов производятся именно при слиянии двух нейтронных звезд. В этом им помогли детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo.
В 2017 году эти детекторы обнаружили слияние нейтронных звезд, произошедшее в 130 миллионах световых лет от Земли, а в 2020 году – слияние нейтронной звезды с черной дырой. "Количество золота, произведенного и выброшенного в результате слияния, было в несколько раз больше массы Земли", – говорят авторы новой работы.
Проанализировав эти данные, ученые построили физическую модель, учитывающую массу объектов, скорость их вращения, плотность и другие параметры. Кроме того, исследователи учли частоту подобных событий, данные о которой были получены с помощью этих обсерваторий, а также некоторых других.
В результате выяснилось, что слияния нейтронных звезд производят в 2-100 раз больше тяжелых металлов. Эта оценка может быть ошибочной, поскольку быстро вращающаяся черная дыра с относительно малой массой может производить тяжелые элементы гораздо эффективнее, но пока астрономам не удалось подобные обнаружить.