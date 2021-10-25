Астрономы выяснили, откуда во Вселенной появились золото и платина

Астрономы узнали, какой процесс ответственен за образование большинства тяжелых элементов Вселенной.

Астрономы узнали, какой процесс ответственен за образование большинства тяжелых элементов Вселенной.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, статья об этом опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Большинство элементов легче железа образуются в недрах звезд в результате термоядерного синтеза. Но у ученых нет четкого понимания, откуда появились элементы тяжелее железа, поскольку для таких реакций у обычных звезд недостаточно высокие температура и давление. Предполагается, что золото, платина и другие тяжелые элементы Земли образовались в результате слияния нейтронных звезд между собой или с черной дырой.

Ученые под руководством Синь-Ю Чена из Массачусетского технологического института выяснили, что в течение последних 2,5 миллиардов лет большинство тяжелых металлов производятся именно при слиянии двух нейтронных звезд. В этом им помогли детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo.

В 2017 году эти детекторы обнаружили слияние нейтронных звезд, произошедшее в 130 миллионах световых лет от Земли, а в 2020 году – слияние нейтронной звезды с черной дырой. "Количество золота, произведенного и выброшенного в результате слияния, было в несколько раз больше массы Земли", – говорят авторы новой работы.

Проанализировав эти данные, ученые построили физическую модель, учитывающую массу объектов, скорость их вращения, плотность и другие параметры. Кроме того, исследователи учли частоту подобных событий, данные о которой были получены с помощью этих обсерваторий, а также некоторых других.

В результате выяснилось, что слияния нейтронных звезд производят в 2-100 раз больше тяжелых металлов. Эта оценка может быть ошибочной, поскольку быстро вращающаяся черная дыра с относительно малой массой может производить тяжелые элементы гораздо эффективнее, но пока астрономам не удалось подобные обнаружить.