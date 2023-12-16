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Астрономы выяснили, что Малое Магелланово облако состоит из двух разнородных частей

Астрономы выяснили, что Малое Магелланово облако состоит из двух разнородных частей Астрономы выяснили, что галактика Малое Магелланово облако, один из спутников Млечного Пути, состоит из двух обособленных структур с очень разным химическим составом и набором молодых и древних звезд. Они могут быть останками двух древних столкнувшихся га
Наука и образование
16 декабря 2023 г. 08:05
Астрономы выяснили, что Малое Магелланово облако состоит из двух разнородных частей

Астрономы выяснили, что галактика Малое Магелланово облако, один из спутников Млечного Пути, состоит из двух обособленных структур с очень разным химическим составом и набором молодых и древних звезд. Они могут быть останками двух древних столкнувшихся галактик.

Как передает Report, об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org.

"Объяснить существование этих регионов можно тем, что они представляют собой останки древних галактик, в пользу чего говорят различия в концентрации тяжелых элементов в звездах этих регионов, а также особенности в составе и структуре молекулярных облаков. При этом мы не исключаем того, что Малое Магелланово облако также могло быть разбито на две части в результате гравитационных взаимодействий с Большим Магеллановым облаком", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством директора Кильской обсерватории Якобуса ван Лона при изучении данных, которые были собраны при помощи австралийского радиотелескопа GASKAP-Hi, прототипа строящегося крупнейшего в мире радиотелескопа SKA. Этот прибор способен находить и изучать структуру облаков из нейтрального водорода, внутри которых формируются новые звезды.

Исследователи воспользовались этой особенностью GASKAP-Hi для составления карты скоплений этого газа внутри Малого Магелланова облака, одного из ближайших к нам спутников Млечного Пути. Ученых давно интересуют свойства скоплений нейтрального водорода в этой галактике, так как ее звезды содержат в себе очень небольшие количества астрономических "металлов", элементов тяжелее водорода и гелия.

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Версия на азербайджанском языке Astronomlar Kiçik Magellan buludunun iki fərqli hissədən ibarət olduğunu aşkarlayıblar

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