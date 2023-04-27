Астрономы впервые получили прямое изображение потока материи из черной дыры

Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры в центре галактики M87 и бьющую из нее струю материи.

Ученым впервые удалось получить прямое изображение черной дыры в центре галактики M87 и бьющую из нее струю материи.

Как передает Report , статья об этом опубликована в журнале Nature.

В 2019 году астрономы смогли получить первое в истории прямое изображение сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре галактики M87 в 53,5 млн св. лет от Земли. Это было сделано методом интерферометрии, то есть, астрономы связали в единую сеть множество телескопов, и накапливали изображения в миллиметровом диапазоне на протяжении долгого времени. Тогда на снимке была видна черная пустота и окружающий ее светящийся "нимб", скорее всего, состоящий из раскаленной материи.

Теперь ученые смогли получить новое изображение черной дыры, но в другом диапазоне — 3,5 мм вместо 1,3. Чем больше длина волны, в которой ведется наблюдение, тем меньше резкость изображения при прочих равных условиях, но зато смена диапазона позволяет обнаружить другие объекты.

Так, на этот раз астрономам с помощью радиотелескопа GMVA удалось получить снимки не только черной дыры, но и выходящего из нее джета материи — релятивистской струи. В этом диапазоне аккреционный диск вокруг дыры выглядит гораздо более крупным, а выходящий из дыры джет явно выходит из нее.

Существование этого джета, выходящего далеко за пределы галактики M 87, было очевидно и раньше, и он отлично виден на других снимках телескопов. Однако лишь теперь астрономы получили изображение, как он выходит из дыры.