О нас

Астрономы впервые получили прямое изображение потока материи из черной дыры

Астрономы впервые получили прямое изображение потока материи из черной дыры Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры в центре галактики M87 и бьющую из нее струю материи.
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 06:17
Астрономы впервые получили прямое изображение потока материи из черной дыры

Ученым впервые удалось получить прямое изображение черной дыры в центре галактики M87 и бьющую из нее струю материи.

Как передает Report, статья об этом опубликована в журнале Nature.

В 2019 году астрономы смогли получить первое в истории прямое изображение сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре галактики M87 в 53,5 млн св. лет от Земли. Это было сделано методом интерферометрии, то есть, астрономы связали в единую сеть множество телескопов, и накапливали изображения в миллиметровом диапазоне на протяжении долгого времени. Тогда на снимке была видна черная пустота и окружающий ее светящийся "нимб", скорее всего, состоящий из раскаленной материи.

Теперь ученые смогли получить новое изображение черной дыры, но в другом диапазоне — 3,5 мм вместо 1,3. Чем больше длина волны, в которой ведется наблюдение, тем меньше резкость изображения при прочих равных условиях, но зато смена диапазона позволяет обнаружить другие объекты.

Так, на этот раз астрономам с помощью радиотелескопа GMVA удалось получить снимки не только черной дыры, но и выходящего из нее джета материи — релятивистской струи. В этом диапазоне аккреционный диск вокруг дыры выглядит гораздо более крупным, а выходящий из дыры джет явно выходит из нее.

Существование этого джета, выходящего далеко за пределы галактики M 87, было очевидно и раньше, и он отлично виден на других снимках телескопов. Однако лишь теперь астрономы получили изображение, как он выходит из дыры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi