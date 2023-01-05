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Астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи в ИК диапазоне

Астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи в ИК диапазоне Астрономы сфотографировали туманность Sh2-54 и множество звезд за ней.
Наука и образование
5 января 2023 г. 04:20
Астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи в ИК диапазоне

Астрономы сфотографировали туманность Sh2-54 и множество звезд за ней.

Как передает Report, об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

Исследование проводилось с помощью VISTA — крупнейшего в мире обзорного телескопа, работающего в ближней инфракрасной области спектра с диаметром зеркала 4,1 м. Исходное изображение имеет разрешение 67 мегапикселей.

Туманности — это огромные облака газа и пыли, из которых рождаются звезды. Туманность Sh2-54 расположена в созвездии Змеи на расстоянии 6 тыс. световых лет. В то время как видимый свет легко поглощается облаками пыли в туманностях, инфракрасное излучение может почти беспрепятственно проходить сквозь толстые слои пыли. Таким образом, на изображение попало еще и множество звезд, скрытых за завесой. В видимом свете туманность бы была гораздо ярче, а звезд видно бы было сильно меньше.

Полученные изображения крайне важны поскольку позволяют изучать внутреннее строение туманностей и, таким образом, больше узнать о том, как формируются звезды.

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