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Астрономы открыли семь раскаленных экзопланет благодаря телескопу "Кеплер"

Астрономы открыли семь раскаленных экзопланет благодаря телескопу "Кеплер" Исследователи NASA открыли новую планетную систему с помощью анализа данных, полученных во время работы космической обсерватории "Кеплер" с 2009 по 2018 год.
Наука и образование
4 ноября 2023 г. 01:45
Астрономы открыли семь раскаленных экзопланет благодаря телескопу Кеплер

Исследователи NASA открыли новую планетную систему с помощью анализа данных, полученных во время работы космической обсерватории "Кеплер" с 2009 по 2018 год.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Астрономы назвали новую систему Кеплер-385. Согласна данным наблюдений, в ее центре находится похожая на Солнце звезда, которая примерно на 10% больше и на 5% горячее нашего светила. Ее окружают семь экзопланет.

Как показал анализ, две ближайшие к звезде планеты немного больше Земли и могут иметь тонкую атмосферу. Пять прочих примерно вдвое больше Земли каждая и обладают плотной атмосферой. Существование жизни на них маловероятно, поскольку каждое из небесных тел в системе Кеплер-385 получает больше тепла на единицу площади, чем любая из планет в нашей Солнечной системе.

Первичные наблюдения "Кеплера" прекратились в 2013 году, после чего последовала расширенная миссия телескопа под названием К2, которая продолжалась до 2018 года. Собранные Кеплером данные продолжают раскрывать новые загадки о нашей галактике.

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