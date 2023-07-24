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Астрономы открыли планету с плотностью сахарной ваты

Астрономы открыли планету с плотностью сахарной ваты Из нескольких тысяч известных сегодня экзопланет некоторые резко выделяются на общем фоне. Таким оказался и гигант WASP-193b, обнаруженный в 1200 световых годах от нас. При массе всего 0,13 массы Юпитера он почти в полтора раза больше него по радиусу. Так
Наука и образование
24 июля 2023 г. 01:08
Астрономы открыли планету с плотностью сахарной ваты

Из нескольких тысяч известных сегодня экзопланет некоторые резко выделяются на общем фоне. Таким оказался и гигант WASP-193b, обнаруженный в 1200 световых годах от нас. При массе всего 0,13 массы Юпитера он почти в полтора раза больше него по радиусу. Таким образом, плотность этой планеты составляет лишь около процента от плотности Земли.

Как передает Report, об этом рассказывается в статье европейских ученых, которая еще готовится к публикации, но уже доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.

Экзопланета WASP-193b находится у звезды солнечного типа WASP-193: она в 1,1 раза массивнее и в 1,2 раза больше нашего светила, близка к нему по яркости и возрасту. Однако орбита WASP-193b намного теснее, чем у любой планеты в Солнечной системе. Один годовой оборот она проходит всего за 6,25 суток. Халид Баркауи (Khalid Barkaoui) из Льежского университета и его коллеги оценили массу и размер планеты, подсчитав ее плотность.

Эта величина составила лишь около 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения: средняя плотность Земли - 5,51 г/см3; «рыхлого» Юпитера - 1,33 г/см3, бутылочной пробки - 0,2 г/см3, а сладкой сахарной ваты - 0,05 г/см3. Таким образом, WASP-193b оказалась в несколько раз легче пробки и немногим плотнее сладкой ваты. Впрочем, это все-таки не новый рекорд. Планеты с минимально известной плотностью известны в системе Kepler-51, плотность двух из них еще ниже - около 0,03 г/см3.

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Версия на азербайджанском языке Astronomlar şəkər pambığının sıxlığına malik planet kəşf ediblər

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