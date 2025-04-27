Астрономы нашли необычную "суперземлю" на рекордном расстоянии от звезды

Международная команда ученых из

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Обнаруженная экзопланета относится к классу "суперземель" – планет, промежуточных по массе между Землей и Нептуном.

"Мы нашли суперземлю там, где раньше встречали только планеты в сотни раз массивнее Земли", – пояснил ведущий автор исследования Вэйчэн Цзан.

Открытие стало возможным благодаря методу гравитационного микролинзирования, который особенно эффективен для поиска планет на больших орбитальных расстояниях. Ученые использовали данные Корейской сети микролинзовых телескопов (KMTNet), состоящей из трех обсерваторий в Чили, Южной Африке и Австралии.

Результаты показывают, что суперземли распространены не только во внутренних областях планетных систем, как считалось ранее, но и на дальних орбитах.

Ученые планируют расширить выборку данных в четыре раза в ближайшие годы, что позволит точнее понять механизмы формирования холодных планет.

Открытие подтверждает, что разнообразие экзопланет гораздо богаче, чем можно было предположить на примере нашей Солнечной системы, открывая новые горизонты для поиска внеземных миров.