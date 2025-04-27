О нас

Астрономы нашли необычную "суперземлю" на рекордном расстоянии от звезды

Астрономы нашли необычную "суперземлю" на рекордном расстоянии от звезды Международная команда ученых из
Наука и образование
27 апреля 2025 г. 03:37
Астрономы нашли необычную суперземлю на рекордном расстоянии от звезды

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Обнаруженная экзопланета относится к классу "суперземель" – планет, промежуточных по массе между Землей и Нептуном.

"Мы нашли суперземлю там, где раньше встречали только планеты в сотни раз массивнее Земли", – пояснил ведущий автор исследования Вэйчэн Цзан.

Открытие стало возможным благодаря методу гравитационного микролинзирования, который особенно эффективен для поиска планет на больших орбитальных расстояниях. Ученые использовали данные Корейской сети микролинзовых телескопов (KMTNet), состоящей из трех обсерваторий в Чили, Южной Африке и Австралии.

Результаты показывают, что суперземли распространены не только во внутренних областях планетных систем, как считалось ранее, но и на дальних орбитах.

Ученые планируют расширить выборку данных в четыре раза в ближайшие годы, что позволит точнее понять механизмы формирования холодных планет.

Открытие подтверждает, что разнообразие экзопланет гораздо богаче, чем можно было предположить на примере нашей Солнечной системы, открывая новые горизонты для поиска внеземных миров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi